Guida autonoma: minivan Waymo si scontra a Tempe con un altro veicolo

Un minivan a guida autonoma e un altro veicolo si sono scontrati a Tempe in California giovedì sul tardi, ma nessuno è rimasto gravemente ferito, ha detto la polizia. Il veicolo di Waymo e la macchina si sono scontrate vicino alle strade di Warner e Rural intorno alle 22:30. L’autista del minivan di Waymo è stato portato in ospedale ma le sue ferite non erano pericolose per la vita. Né il conducente dell’altra macchina né il passeggero sono rimasti feriti. Sono rimasti sulla scena, ha detto la polizia. Waymo ha dichiarato in una nota che l’altra macchina “ha deviato in modo irregolare davanti al nostro veicolo, frenando in modo aggressivo e bruscamente arrivando a un arresto completo su una strada a 45 miglia orarie”.

Nuovo incidente per un’auto a guida autonoma di Waymo in California

Il minivan a guida autonoma ha quindi colpito l’autovettura nella parte posteriore. La compagnia ha dichiarato che l’autista del veicolo ha sofferto di dolori al collo e altre lesioni lievi ma è stato dimesso dall’ospedale. La causa dell’incidente è ancora sotto inchiesta. La divisione guida autonoma di Google testa minivan autonomi nella East Valley dal 2017. In tutto il paese, i veicoli hanno percorso più di 20.000 miglia, ha dichiarato la società americana di recente. Vedremo dunque se arriveranno nuovi sviluppi a proposito di questo incidente dopo le indagini della polizia che sono attualmente in corso.

Ti potrebbe interessare: La California autorizza i test con camion a guida autonoma su strade pubbliche

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube