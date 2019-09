Hai notato degli insetti in cucina? Vediamo cosa possono essere

Hai per caso notato degli insetti marroni in dispensa tra gli alimenti e non sai cosa possono essere? Vediamo la loro natura e come liberarsene. Generalmente vi potete trovare difronte a dei punteruolo del grano o della pasta, si tratta dello Sitophilus granarius, è un piccolo insetto che vive nelle dispense, dove ci possono essere cereali e suoi derivati. La cucina, in generale, è il posto in cui possiamo trovare un po’ tutti i tipi di insetti, dalle farfalline alle tignole della farina, i parassiti, tutti attratti dal cibo.

Piccoli insetti marroni

Ci sono quelli che non volano, ma fanno parecchi danni, riescono a forare la plastica, la carta e gli imballaggi, le femmine depositano le uova da cui escono le larve. Poi ci sono quelli marroni volanti, sono i coleotteri, possono infestate la casa, può essere l’Anobio del pane, da adulto misura 2/3 mm e ha un colore rosso-bruno, è un buon volatile, viene attratto dalla luce. Poi ci sono le larve che attaccano molte cose, tra cui la farina, il pane, la pasta, la frutta secca, le spezie e le erbe officinali. Le larve causano molti danni scavando delle vere gallerie per nutrirsi, lo si trova nei prodotti essiccati, spezie, legumi, caffè. Poi c’è l’Anobio del tabacco, è lungo dai 2/4 mm e il suo colore è bruno-rossastro.

Come eliminare questi piccoli insetti marroni da casa

Fare di tanto in tanto un ispezione nella dispensa e nei mobili ti può aiutare. Pulisci tutto aiutandoti con una aspirapolvere e lava poi con acqua calda e aceto bianco. Aggiungete anche qualche goccia di olio essenziale di menta, di citronella o di eucalipto, alla fine asciugare bene. Se volete un consiglio per conservare gli alimenti, usate il vetro, evitare plastica e sacchetti. Se proprio non ci riesci a sbarazzartene, ci sono delle ditte specializzate che possono aiutarti definitivamente ad eliminare il problema.

