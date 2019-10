Halloween la festa di Samhain, origine e significato della festa più “spaventosa” di tutti i tempi

Halloween è una festa che risale sin dai tempi più antichi, e si allaccia alla ricorrenza celtica di Samhain, originariamente scritto Samuin una parola che deriva dall’antico irlandese e significa “fine dell’estate” il capodanno celtico.

L’origine di Halloween

I Celti erano un popolo per lo più di pastori, alla fine dell’estate riportavano a valle i loro gregge per prepararsi alla stagione invernale e al nuovo anno, per loro infatti il capodanno era il 1° novembre che segnava la fine dell’estate e l’inizio del freddo e delle tenebre passando le serate al caldo davanti al fuoco e a narrare storie e leggende locali.

Il capodanno celtico veniva celebrato con lunghi festeggiamenti, lo Samhain, festa del Sole, ringraziando gli Dei per la loro generosità donandogli i frutti sacri della terra, unendo la paura della morte e degli spiriti e alla felicità della fine dell’anno, riunendosi la notte del 31 ottobre nei boschi e sulle colline per la funzione dell’accensione del Fuoco Sacro e compiere sacrifici animali, travestendosi per allontanare gli spiriti maligni.

Con l’arrivo del Cristianesimo non è stata del tutto cancellata questa festività ma in gran parte è stata sostituita con contenuti e significati diversi, come ad esempio la festa di Ognissanti venne celebrata a Roma per la prima volta il 13 maggio del 609 d.C con la consacrazione del Pantheon alla Vergine Maria e successivamente Papa Gregorio III stabilì che questa festa doveva essere celebrata il 1° novembre come in Francia e il 2 Novembre la commemorazione dei morti.

Nella metà del XIX secolo molti irlandesi abbandonarono l’isola dopo una forte carestia, sbarcando il lunario negli Stati Uniti portando con se gli usi e i costumi come il 31 ottobre Halloween.

Divenuta ben presto una festa quasi nazionale per gran parte del popolo americano.

Nel corso degli anni gli Stati Uniti hanno portato la festa di Halloween in tutto il mondo, con film e telefilm che hanno come protagonisti bambini mascherati che bussano alle porte, zucche intagliate, scheletri,fantasmi vampiri che hanno dato spunto anche a film e libri horror per tutte l’età.

