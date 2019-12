Hamilton e Wolff alla Ferrari?

Eddie Jordan ritiene “assolutamente certo” che Lewis Hamilton abbandonerà la Mercedes per la Ferrari nel 2021, ma ritiene anche che Toto Wolff seguirà il campione del mondo di Formula 1 a Maranello. Entrambi i contratti di Hamilton e Wolff scadranno alla fine del prossimo anno, con il pilota che sembra fortemente legato alla Ferrari.

Per Eddie Jordan ci sono grosse possibilità che Lewis Hamilton e Toto Wolff possano approdare in Ferrari nel 2021

L’ex proprietario del team Jordan afferma che i commenti di Hamilton che collegano il suo futuro alla Mercedes con quello di Wolff possono essere veritieri. “Sarebbe il momento giusto per Lewis per andare in Ferrari”, ha detto Jordan a Top Gear Magazine. “Sta arrivando alla fine della sua carriera, ma vuole ancora vincere i suoi sette o più titoli.

Jordan pensa che uno dei motivi per cui il campione inglese potrebbe decidere di approdare alla Ferrari e che il contratto di Toto Wolff con la Mercedes scade alla fine del 2020 e a quanto pare l’austriaco non pare intenzionato a rinnovarlo. Questo anche per il fatto che il futuro di Mercedes in Formula 1 non sembra poi così sicuro al momento, nonostante le recenti parole di Ola Kallenius, amministratore delegato del gruppo Daimler che ha detto che la sua società è pronta ad investire ancora in Formula 1.

Sempre secondo Jordan, Lewis Hamilton andrebbe alla Ferrari solo se con se avesse qualcuno che possa garantirgli che Charles Leclerc non provi ad usurpare il suo status di numero uno della squadra. Toto Wolff potrebbe essere proprio la persona giusta per dare queste garanzie a Hamilton in Ferrari. Per Eddie Jordan anche a Toto Wolff piacerebbe avere un nome come la Ferrari anche nel suo CV. “Sono assolutamente certo che nel 2021 Lewis Hamilton si trasferirà alla Ferrari. Toto lo accompagnerà, perché come ho detto, Lewis non vorrà andare in Ferrari da solo”.

