Harry Potter Escape Room, vivere con la magia durante la quarantena

Harry Potter è un successo letterario e dopo cinematografico che non ha eguali. Acclamato anche dal re dell’horror King, il maghetto figlio della scrittirce J.K. Rowling continua a far sognare i suoi numerosi fan in ogni parte del mondo e continua ad affascinare tutti, grandi e piccini. Si tratta davvero di un caso unico dove la fantasia ha totalmente conquistato la realtà in ogni suo aspetto. Nonostante siano passati ben 20 anni dal primo libro pubblicato, sono molti i fan che continuano a volere di più. In questo caso stiamo parlando di una escape room basata proprio sulla storia del maghetto con gli occhiali creata da un bibliotecario di Pittsburgh. Si tratta di una escape room diversa da quelle solite perché è online e non ci chiede di spostarci da casa. Vediamo di cosa si tratta.

Harry Potter Escape Room, l’idea geniale di un bibliotecario

Proprio in queste sere, ogni lunedì e martedì, il maghetto Harry Potter e tutti gli altri personaggi della saga ci stanno facendo compagnia tra guerre contro Lord Voldemort e vicende personali.

Si conferma essere un successo per le reti Mediaset nonostante la saga venga trasmessa ogni anno.

Insomma, mettere Harry Potter è sempre sinonimo di garanzia e di vittoria assicurata.

Ma passiamo all’escape room online. Questa idea nasce da Sydney Krawiec, un bibliotecario di Pittsburgh, che ha concretizzato quello che era solo un pensiero tenendo occupati i tanti fan della saga durante la quarantena con indovinelli e quiz da risolvere.

Ogni giocatore potrà impersonare o il protagonista Harry Potter o tutti gli altri suoi amici e decifrare e risolvere i tanti enigmi ed indizi.

Il gioco è ambientato nella scuola di Hogwarts e si rifà al primo capitolo della saga.

Addirittura, attraverso la risoluzione degli enigmi si potrà uscire dalle mura della scuola e arrivare direttamente ad Alcatraz.

Si può giocare all’escape room facendo click su questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform

Una volta terminata l’avventura, che è del tutto gratis, è richiesto ai giocatori la propria nazionalità così da capire il successo o meno dell’iniziativa.

Leggi anche:

Quarantena con ‘Harry Potter at home’, il sito per intrattenere i fan del maghetto

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube