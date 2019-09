Hater, l’app che ti fa trovare l’amore grazie all’odio comune

Esistono tanti modi per incontrare una persona, per conoscerla. Ci sono gli incontri al buoi organizzati dagli amici e non solo, oppure le chat online, i diversi formi e tante piattaforme del genere che sono molto diverse tra di loro. Poi, c’è il metodo più basico possibile: uscire con amici di amici e trovare qualcuno di interessante. Ma anche gli spin date, insomma, sono state create davvero tante opportunità per trovare l’anima gemella, o quella che può almeno assomigliarci. Ma avete mai pensato di innamorarvi di persone che hanno in comune con voi l’odio per qualcosa? E’ sulla base di questa assonanza che è stata create un’app davvero particolare. Il suo nome è Hater e adesso vediamo più da vicino di cosa si tratta e come funziona.

Hater, l’app che trova l’amore in base all’odio comune

Ad ideare questa strana ed originale app è stato Brendan Halper che ha fatto proprio questo ragionamento, e ha deciso di creare un servizio di appuntamenti online basati sull’odio comune.

L’applicazione Hater è disponibile, al momento, solo per gli utenti iOS in una versione beta.

Diciamo che c’è un possibile ragionamento psicologico alla base di questa applicazione: in effetti l’odio comune è sempre un qualcosa che ci avvicina ad altre persone magari simili a noi.

L’ideatore, evidentemente, si è basato su delle recenti ricerche in cui viene detto che gli atteggiamenti negativi nei confronti di cose o persone, uniscono nello stesso modo o addirittura di più di quelli positivi.

Diciamo che questa app è una sorta di Tinder che collega gli utenti che odiano le stesse cose o le stesse persone.

Infatti, quando si fa l’iscrizione viene chiesto esprimere le proprie preferenze su circa 3 mila argomenti.

Si passa dalla politica alla musica, al giornalismo, a personaggi famosi. Insomma, c’è molo materiale da scegliere e c’è molto da dire. Che sia, magari, la volta buona che qualcuno possa trovare la sua anima gemella!

