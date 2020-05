Hertz ha presentato istanza di fallimento in USA

Hertz Global Holdings ha presentato istanza di fallimento nel Delaware, dopo aver accusato un forte calo per le restrizioni di viaggio e il crollo economico globale che ha distrutto la domanda delle sue auto a noleggio. La legge sul fallimento in USA consente a Hertz di continuare a operare mentre elabora un piano per pagare i suoi creditori. L’azione include le filiali statunitensi e canadesi della società, ma non copre Europa, Australia e Nuova Zelanda, secondo una dichiarazione di venerdì. Hertz ha dichiarato di avere $ 1 miliardo in contanti per supportare le sue operazioni, tra cui Hertz, Dollar, Thrifty, Firefly, Hertz Car Sales e Donlen. Ma potrebbe essere necessario aumentare di più, forse attraverso l’aggiunta di prestiti mentre il processo di fallimento va avanti.

La petizione giudiziaria ha elencato circa $ 25,8 miliardi di attività e $ 24,4 miliardi di debiti. I suoi maggiori creditori includono IBM Corp. e Lyft Inc., secondo il documento. Hertz è stato tradizionalmente un importante acquirente di flotte della Detroit 3 e di altre case automobilistiche. L’anno scorso, l’azienda ha detenuto fino a 567.600 veicoli nella sua flotta statunitense e 204.000 nella sua unità internazionale. I suoi maggiori fornitori di veicoli della flotta sono stati General Motors (21 percento), Fiat Chrysler (18 percento), Ford (12 percento), Kia (10 percento), Toyota (9 percento), Nissan (7 percento) e Hyundai (5 percento).

La seconda più grande società americana di autonoleggio ha iniziato a licenziare i lavoratori per conservare denaro a marzo, poiché le misure di emergenza per contenere il coronavirus hanno bloccato i viaggi di lavoro e di piacere. Hertz ha reso noto il 29 aprile di aver perso ingenti pagamenti di leasing relativi alle sue auto a noleggio.

Ha nominato un nuovo CEO a maggio, il quinto dal 2014. La società con sede a Estero, in Florida, stava negoziando con i finanziatori per ottenere sollievo e con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti circa la possibilità di un salvataggio. Ma con una domanda azzerata, una flotta sovradimensionata e un crollo dei prezzi delle auto usate, Hertz non ha avuto liquidità sufficiente per durare fino a una ripresa del mercato. “Rimangono incertezze su quando torneranno le entrate e quando il mercato delle auto usate riaprirà completamente per le vendite, il che ha reso necessaria l’azione di oggi”, ha affermato Hertz.

