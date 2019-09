ho.mobile, con 5,99 euro al mese tutto illimitato e 50 GB

L’operatore virtuale di Vodafone, ho.mobile, pensa ad allargare la famiglia e lo pensa davvero in grande dato che con pochi soldi permetterebbe a tante persone di avere tutte le funzioni di cui necessitano, tra cui il tanto chiacchierato 5GB. Ovviamente, anche ho.mobile come tutti gli altri operatori virtuali, promettono trasparenza e non prevedono assolutamente dei costi extra nascosti.

Andando nel dettaglio, l’offerta di ho.mobile permette di avere minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri e ben 50 GB di traffico dati in 4G Basic, ed è disponibile a partire da soli 5,99 euro al mese.

ho Mobile presenta l’offerta con tutto illimitato e 50GB disponibile per tutti

Riallacciandoci a quanto detto sopra, l’offerta ho.Mobile di questo mese è disponibile per tutti i nuovi clienti che desiderano acquistare una nuova SIM.

Tale Sim è possibile averla se ci si reca o nei punti vendita dell’operatore oppure richiedendola tramite il sito ufficiale.

Si può usufruire di questa promozione grazie a soli 5,99 euro al mese, anche se il costo cambia in relazione all’operatore da cui si decide di effettuare la portabilità del numero.

Cosa ci offre la promozione di ho.mobile?

-Minuti illimitati verso tutti i numeri

-SMS illimitati verso tutti i numeri

-50 GB di traffico dati in 4G Basic

Se parliamo di costi bisogna mettere i puntini sulle I.

Infatti, se si trasferisce il numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali si va incontro ad una spesa mensile di soli 5.99€.

Invece, se si fa la portabilità del numero da Kena Mobile o Daily Telecom è possibile ottenerla ad un costo di soli 8,99€.

Quest’ultima versione è riservata anche ai clienti che decidono di attivare una nuova linea, senza trasferire il numero dal precedente operatore.

ho. Mobile ha pensato anche ai clienti Vodafone dedicando loro la sua offerta ho. 12.99€, rivolta anche ai clienti che effettuano il passaggio da altri operatori specifici.

In tal caso però il costo di attivazione presenta delle differenze: i clienti dell’operatore Vodafone vanno incontro ad una spesa iniziale di circa 40,00€.

Mentre, tutti coloro che provengono da altri gestori sostengono un costo di soli 21,99€.

