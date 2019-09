ho. Mobile: fino al 21/09 tutto illimitato e 50GB a 5.99€

Affrettatevi a fare vostra l’offerta di ho. Mobile. Infatti, il gestore telefonico virtuale ha spostato la data di scadenza dell’offerta ho.5.99€ permettendo a chiunque voglia di poterla attivare. In particolare, tale offerta è indirizzata ai clienti che decidono di trasferire il numero da Iliad o da uno degli operatori virtuali scelti dal gestore. La data di limite corrisponde con il giorno del 21 settembre 2019. In pratica la settimana prossima, che ne dite di affrettarvi?

Passa a ho. Mobile, il 21 settembre scade una super offerta, ecco quale

Questa promozione, come sappiamo, non è nuova al grande pubblico ma nasce perché sostituisce l’offerta ho. 6.99€ permettendo ai clienti di sostenere una spesa più conveniente senza modificare le soglie di minuti, SMS e Giga.

Con tale offerta abbiamo minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic al modico prezzo di 5,99 euro al mese.

Ulteriori informazioni sull’offerta di ho.mobile

Per quanto riguarda il costo, quello di 5,99 euro al mese risulta essere davvero volto economico e di vantaggio per tutti, potendo sfruttare così una qualità di rete difficile da trovare in altri operatori.

Come questo costo, anche quello per l’attivazione è il più conveniente in quanto riguardante la nuova SIM e la prima ricarica, quest’ultima pari al costo necessario per saldare il primo rinnovo dell’offerta.

Questa offerta, attenzione, è un vantaggio rivolto ai clienti che decidono di effettuare la portabilità.

Altra caratteristica di questa offerta è che ci sono tantissimi servizi extra gratis!

Ma andiamo al sodo e vediamo i nuovi clienti ricevono di quali servizi possono godere.

Eccoli di seguito:

-l’sms ho. chiamato

-il trasferimento di chiamata

-l’avviso di chiamata

-il servizio di navigazione hotspot

-il numero gratuito che permette di monitorare il credito residuo.

Vi invitiamo a procedere online oppure presso i punti vendita facili da trovare in tutta l’Italia.

