HomePod nuova versione in arrivo

HomePod di Apple ha compiuto due anni di nascita. Lo speaker intelligente della mela morsicata potrebbe presto vedere una nuova versione immessa sul mercato. Andiamo a scoprire i dettagli.

HomePod: in uscita la nuova versione?

Pur non essendo mai arrivato in Italia, dove invece campeggiano Alexa di Amazon Echo e Ok Google, l’ intelligenza parlante di Apple compie due anni. Parliamo di HomePod della casa della mela morsicata, dotato di un processore A8 e di una lunga serie di tweeter disposti sulla sua superficie, supportato dal sistema vocale Siri. La concorrenza di Amazon Echo e di Google lo ha comunque sbaragliato, nonostante la riduzione di prezzo (ancora eccessivo) a 299 Euro, avvenuta lo scorso aprile, al punto di non vederlo arrivare nemmeno in Italia. Apple starebbe, secondo alcuni rumors pensando comunque ad una nuova versione di HomePod da immettere prossimamente sul mercato. La versione mini.

HomePod mini a fine 2020?

Il device HomePod in versione più ridotta, quindi probabilmente chiamato mini, potrebbe essere proposto ad un prezzo inferiore e più accessibile quindi a far da contrasto alle concorrenti Amazon e Google, in una versione più piccola, con due tweeter sulla superficie, anziché 7. Una soluzione di cui ancora non si ha la certezza e su cui la Apple potrebbe dare ulteriori conferme nel giro dei prossimi mesi, immettendolo sul mercato non prima della fine del 2020. Stavolta, però, non è da escludere che nella sua accessibile versione mini, il device HomePod possa sbarcare pure in Italia. Non resta che attendere news da casa Apple.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube