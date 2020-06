Honda Civic Type R in edizione limitata esaurita in quattro minuti in Canada

Sebbene il suo debutto sia stato accompagnato da qualche critica, la Honda Civic Type R Limited Edition 2020 si sta rivelando popolare, tanto che è stata recentemente esaurita in Canada in soli quattro minuti. Anche prima che l’edizione limitata Civic Type R fosse presentata all’inizio di quest’anno, sono state vendute tutte le 20 unità destinate al Regno Unito. In Canada, dove sono stati messi a disposizione 100 esemplari di questa vettura, ci sono voluti solo quattro minuti da quando i libri degli ordini sono stati aperti online prima che tutte le unità venissero acquisite da acquirenti desiderosi. Per prenotare l’auto, ogni acquirente ha dovuto versare un deposito di $ 1.000.

Tutti i modelli Honda Civic Type R Limited Edition 2020 destinati alla produzione, indipendentemente dal mercato, sono dipinti in una tonalità brillante di Phoenix Yellow, soprannominato anche Sunlight Yellow in Europa. Il modello ha anche subito un certo risparmio di peso nel tentativo di migliorare le sue prestazioni. I modelli americani sono più leggeri di 20,9 kg rispetto all’auto standard grazie al montaggio delle ruote forgiate BBS, alla riduzione dei materiali fonoassorbenti utilizzati e alla rimozione di elementi come il tergicristallo posteriore, il coperchio del tonneau e i condotti posteriori.

In Europa, le misure per il risparmio di peso vanno oltre e includono l’eliminazione del sistema di infotainment e l’aria condizionata. Continua ad alimentare la Civic Type R Limited Edition il familiare motore VTEC a quattro cilindri da 2,0 litri a iniezione diretta e turbo, valutato a 306 CV e 400 Nm e accoppiato con un cambio manuale a sei velocità e limitato -slip differenziale.

