Honda, Mercedes e Renault lasceranno la Formula 1 entro due anni

Secondo Eddie Jordan, Honda, Mercedes e Renault entro due anni lasceranno la Formula 1. Secondo l’ex proprietario dell’omonimo team di F1, la Formula 1 diventerà sempre di più uno sport che riguarda più gli atleti e l’intrattenimento, piuttosto che le squadre e le auto. Non sorprende quindi che l’ex proprietario di un team di F1 abbia l’idea che i grandi nomi alla fine scompariranno dallo sport, perché questo non sarà redditizio per loro. “Sono convinto che Mercedes, Honda e forse Renault rinunceranno alla Formula 1 entro i prossimi due anni. La Mercedes difficilmente può fare diversamente. Hanno già ottenuto tutto ciò che desideravano, quindi in nuove condizioni non continueranno mai. Penso che venderanno la loro squadra a Lawrence Stroll, che vuole far diventare suo figlio campione del mondo “, dice Jorden a F1-insider.com.

Il fondatore dell’ex team Jordan, che ora prende il nome di Racing Point, vede la Mercedes rimanere parzialmente attiva. ” L’accordo con la McLaren è già sul tavolo e penso che miglioreranno la loro collaborazione. In tal caso, la McLaren potrebbe tornare in cima al campionato”, afferma Jordan, che lascia una squadra al di fuori dell’equazione. Secondo Jordan, la Ferrari non lascerà mai la Formula 1. ” Alla Ferrari pensano in modo molto diverso dagli altri produttori. La Ferrari ha il sangue di Formula 1 nelle vene e lasciare la Formula 1 non è affatto un’opzione. Il futuro della F1 è quindi costituito dalla Ferrari, dalla Red Bull Racing e forse anche dalla McLaren-Mercedes ”, conclude.

