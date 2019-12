Honda pensa che gli ibridi per molto tempo saranno preferiti agli EV

Honda scommette sui veicoli ibridi. Secondo l’amministratore delegato della casa automobilistica giapponese Takahiro Hachigo ancora per molto tempo questi modelli avranno la meglio rispetto alle auto completamente elettriche. La società nipponica ha affermato che entro il 2030 i due terzi delle sue vendite saranno garantite da veicoli elettrificati. L’obiettivo sarà quello di ridurre i consumi delle proprie auto e allo stesso tempo garantire che queste rispettino le diverse normative ambientali esistenti a livello globale. Secondo Hachigo gli ibridi hanno il potenziale di poter garantire ciò ancora per molti anni prima che le auto completamente elettriche possano realmente rappresentare una valida alternativa.

Secondo l’amministratore delegato di Honda, intervistato nelle scorse ore da AutoNews, la situazione relativi agli EV è molto più complicata di quanto si possa immaginare. Infatti il numero uno della casa automobilistica giapponese ha messo in evidenza che esistono ancora troppi problemi riguardanti l’infrastruttura e l’hardware per poter pensare che tale tecnologia si possa affermare nel giro di qualche anno, come invece ipotizzano altri protagonisti del settore.

Poi Hachigo ha pure confermato che la sua società lavora sulla guida autonoma dicendo che l’obiettivo suo e della sua azienda è quello di rendere le auto a prova di incidente. Dunque da questo punto di vista la guida autonoma e altre tecnologie hanno un ruolo fondamentale.

Ovviamente anche in questo caso ci vorrà tempo prima che queste tecnologie possano trovare spazio in strada nelle loro versioni più avanzate. In ogni caso il numero uno di Honda resta fiducioso sul fatto che in futuro tali tecnologie renderanno le nostre strade a prova di incidente.

