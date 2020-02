Honda presenterà importanti novità al Salone di Ginevra

Honda debutterà con il nuovissimo Jazz e Jazz Crosstar al Motor Show di Ginevra del 2020, insieme a una gamma di prodotti elettrificati e innovazioni nella gestione dell’energia. Unificata sotto il nuovo marchio e: TECHNOLOGY, la gamma rappresenta l’ambizione della casa giapponese di fornire una gamma completa di mobilità elettrificata e prodotti energetici per adattarsi agli stili di vita moderni. Oltre al nuovissimo Jazz, i visitatori dello spettacolo potranno anche sperimentare la Honda e completamente elettrica. Questi due modelli sono i primi di sei ad essere lanciati che daranno il via all’elettrificazione di tutti i modelli tradizionali della casa nipponica in Europa entro il 2022.

La nuovissima berlina Jazz fa il suo debutto in Europa a Ginevra, con la tecnologia di propulsione ibrida a due motori e: HEV avanzata di serie per la prima volta. Gli ingegneri Honda hanno completamente reinventato l’iconico modello da zero. Nel processo hanno concepito una nuova avvincente proposta nel segmento compatto: un’auto da città che combina un’eccezionale efficienza con la massima fruibilità.

La nuova evoluzione del design senza soluzione di continuità e contemporanea introduce una bella semplicità nella forma senza tempo della Jazz. I suoi contorni morbidi formano la sagoma monoforma immediatamente riconoscibile, aggiungendo un nuovo fascino emotivo ai livelli leader di classe di comfort interno e praticità per i quali la targhetta Jazz è rinomata. Il nuovissimo Jazz incorpora una tecnologia di infotainment intuitiva con connettività in-car senza interruzioni per garantire agli occupanti di rimanere connessi. Il Jazz incorpora anche Honda Personal Assistant, un agente di intelligenza artificiale integrato.

Per ampliare il fascino del modello, la robusta variante Jazz Crosstar rappresenta una proposta più SUV, orientata verso quelli con stili di vita attivi. Disponibile con lo stesso propulsore ibrido e le stesse caratteristiche interne del modello standard, il nuovo Jazz Crosstar presenta una maggiore altezza di marcia, rivestimenti resistenti all’acqua e corrimano integrati. La presenza visiva del modello è anche rafforzata da un design più audace della griglia anteriore, da un sostanziale rivestimento nero e da eleganti davanzali laterali. I cerchi in lega specifici per Crosstar, che si allargano verso il cerchione, creano un maggiore senso di stabilità e migliorano la robustezza della variante. I modelli Jazz e Honda e saranno affiancati nella gamma e: TECHNOLOGY di due modelli ibridi CR-V, completando la gamma di prodotti elettrificati del produttore giapponese.

Lo stand di Honda al Motor Show di di Ginevra presenterà anche la gamma del marchio di motori ibridi e: HEV presenti sia sulla CR-V Hybrid che sulla nuova Jazz. Il sistema e: HEV recentemente sviluppato per Jazz comprende due motori elettrici compatti ad alta intensità energetica collegati a un motore a benzina DOHC i-VTEC da 1,5 litri, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a ingranaggi fissi innovativa tramite un’unità di controllo intelligente della potenza.

