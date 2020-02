Honor 9X Pro: annunciato a febbraio?

Il produttore cinese dovrebbe annunciare il prossimo 24 febbraio l’uscita dei suoi nuovi smartphone, ovvero Honor View 30 e Honor 9X Pro. Scopriamo i dettagli sull’attesissimo prodotti che accorpa Huawei Mobile service.

Honor 9X Pro: l’attesissimo smartphone con huawei Mobile Service

Il prossimo 24 febbraio, in occasione del live streaming a Barcellona, che sostituirà il MWC cancellato, la casa cinese Honor presenterà, oltre ad Honor View 30, con annesso 30 Pro al seguito, presenterà l’attesissimo Honor 9X Pro, con Huawei mobile service. Primo brand ad avere questa caratteristica assorbita ad un sistema Android 10. Ovviamente, a causa del ban imposto a Huawei, va sottolineato che non sarà accessibile Google Play. Quali sono le caratteristiche della versione Pro di 9X della Honor?

Il nuovo Honor 9X Pro dovrebbe integrare un processore octa core Kirin 810, una memoria di 8 GB di RAM, ed uno storage di 128/256 GB, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (dual SIM), ed accorpare lateralmente il canonico lettore di impronte. Attualmente, il modello appena precedente, ovvero Honor 9X è venduto in Italia al prezzo di 249,00 euro. Non è ancora definito il prezzo di Honor 9X Pro, ma sarà indicativamente più alto, forse di un paio di centinaia di euro. Inoltre, ricordiamo che il suo schermo sarà di 6,59 pollici in risoluzione Full HD, con tre fotocamere posteriori, rispettivamente da 48, 5 e 2 megapixel. Ed una frontale da 16 megapixel. Non resta, per ulteriori ragguagli su Honor 9X Pro e sui nuovi Honor View attendere il 24 febbraio.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube