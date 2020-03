House party, giocare lontani ma vicini con l’app del momento

Nata nel 2016, ma riscoperta soprattutto durante questa quarantena da Coronavirus, House Party è l’applicazione più scaricata del momento perché non solo permette di fare delle videochiamate con le persone a noi care, ma addirittura di poterci giocare, accorciando le distanze nonostante le rigide regole del decreto. Si tratta di un’app gratis davvero sorprendente, già usata in passato dai più giovani, ma che oggi è arrivata sul cellulare anche di persone di altre età. Vediamo come funziona e come ci mette in contatto con gli altri.

House Party, l’app più scaricata che accorcia le distanze da quarantena

App molto facile da usare, sin dalla registrazione, è davvero alla portata di tutti, soprattutto di chi non è una cima con le nuove tecnologie.

La si può scaricare sia su Android che su iPhone, fare videochiamate gratis con la quale si possono sfidare gli amici in giochi online.

Una volta scaricata, bisogerà inserire tutti i dati richiesti, in particolare il numero di cellulare perché è esso che consente di interagire con gli altri.

Ricordiamo che i dati personali inseriti non saranno diffusi, ma protetti.

E’ possibil invitare i nostri amici in una sorta di stanza che prende il nome di room, in cui sarà possibile entrare fino ad un massimo di 8 persone.

Si può passare da una videochiamata all’altra semplicemente facendo scorrere il dito da un lato all’altro dello schermo fino a quando non si trova la room che si stava cercando.

Dal 2019, poi, l’applicazione ha introdotto diversi giochi e sfide da fare con i propri amici. Alcuni di essi sono Heads Up! Trivia e Chips and Guac.

Detto questo, vi invitiamo a scaricare l’applicazione House Party, che è gratis soprattutto, per passare del tempo con amici, parenti o fidanzati e giocare insieme con delle divertenti sfide, così da trascorrere questo periodo di quarantena in modo diverso dal solito.

