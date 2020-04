HouseParty: app per le videochiamate, come funziona?

E’ tempo di parlare di HouseParty, app che si sta facendo spazio sgomitando, tra le possibilità di videochiamate in questo periodo di distanziamento sociale. Scopriamo come funziona.

HouseParty: videochiamate e funzioni

In un periodo in cui le videochiamate sembrano essere l’unica vera fonte di contatto relazionale e sociale, per unire fidanzati divisi dalla distanza, parenti e famigliari, ma anche amici di bagordi, separati da un momento di repressione sociale, scopriamo come si caratterizza la app HouseParty. La app è stata creata nel 2016, ad oggi sta facendosi spazio in un panorama sovraccarico, tra Whatsapp, Skype, Duo, FaceTime e chi più ne ha più ne metta. Ma quali sono, dunque le caratteristiche e le funzioni di HouseParty?

HouseParty è una app che consente di fare videochiamate di gruppo fino ad otto persone. Un numero dunque corposo, se consideriamo che Whatsapp ne limita a 4 persone. Ma, HouseParty funziona non soltanto per le videochiamate, ma anche come messaggistica, nella maniera di Telegram o Whatsapp, appunto. Una volta creata una “stanza” si potranno inserire fino ad otto persone per avviare una videochiamata, ma soprattutto con le videochiamate HouseParty sarà possibile spostarsi da una stanza all’altra, quindi scorrendo il dito potrete partecipare a più videochiamate in contemporanea. Una app quindi non di certo utile per smart working o per lezioni a distanza, ma per sentirsi con un gruppetto di amici o con più gruppi in contemporanea.

HouseParty consente anche di giocare in collettività, quindi di creare stanze da gioco tra amici. Infatti, la app consente di condividere lo schermo durante le sessioni di gioco. C’è più di un titolo che può essere “condiviso” con gli amici tramite l’app, per esempio Heads Up!, Trivia e Chips and Guac. Nel 2019, inoltre, l’applicazione è stata acquistata dalla software house Epic Games, nota per aver realizzato Fortnite e il motore di gioco Unreal Engine.

