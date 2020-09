Huawei Italia, in collaborazione con Voicewise, ha avviato lo sviluppo di un progetto di intelligenza artificiale per diagnosticare il Coronavirus attraverso dei biomarcatori della voce. L’obiettivo è riuscire a riconoscere precocemente i casi di infezione, calcolandone anche il livello di gravità.

Il progetto di Huawei Italia e Voicewise

Il progetto nasce dalla collaborazione fra il colosso tecnologico e Voicewise, start-up e spin-off dell’Università romana di Tor Vergata. Attualmente la sperimentazione clinica si sta svolgendo presto l’ospedale dei Castelli di Roma, il politecnico Fondazione San Matteo di Pavia e il parco tecnologico Technoscience di Latina.

I ricercatori sono al lavoro per capire se sia possibile individuare l’infezione da Coronavirus analizzando, attraverso degli algoritmi, i campioni di voce dei pazienti ricoverati nei reparti Covid. L’intelligenza artificiale è stata sviluppata dai tecnici di Voicewise, mentre Huawei Italia ha messo a disposizione i dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, necessari alla sperimentazione.

L’esperimento

I device forniti da Huawei Italia anno permesso di registrare le voci dei pazienti da remoto, escludendo quindi ogni rischio dovuto al contatto diretto. In questa prima fase è stata fondamentale anche la web app sviluppata dal Voicewise. L’azienda romana, che, come si legge in un comunicato, aveva avviato una sperimentazione sulla voce già nel 2009, è stata fra le prime a pensare di analizzare le alterazioni vocali, attraverso l’intelligenza artificiale, per fini diagnostici.

L’algoritmo sviluppato da Vocewise è in grado di evidenziare variazioni della voce, anche piccolissime, in caso di malattie neurodegenerative e malattie agli organi interni. L’attendibilità del test si aggira attorno al 95/98%. L’obiettivo dello studio, inoltre, non è solo riconoscere l’infezione da Coronavirus nel paziente, ma riuscire anche ad analizzarne il decorso e verificare l’efficacia della terapia. La scoperta non riguarderebbe, tuttavia, solo chi si trova ricoverato in ospedale. Sarebbe rivoluzionaria soprattutto per coloro che sono in quarantena a casa, che potrebbero essere seguiti dai medici senza che questi corrano rischi.

