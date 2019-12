Huawei Mate 30 Pro 5G: fotocamera top

Il recente Huawei Mate 30 Pro 5G ha ottenuto grandi consensi, portando il telefono della casa cinese ad essere probabilmente lo smartphone con la migliore fotocamera in assoluto. Andiamo a scoprire le caratteristiche della fotocamera top di Huawei Mate 30 Pro 5G.

Foto di alta qualità: Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G, come il precedente modello LTE, è composto da quattro fotocamere posteriori: una principale da 40 megapixel, una ultra grandangolare da 40 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x e inoltre un sensore di profondità ToF 3D. L’azienda DxOmark ha effettuato dei test in merito, ed il punteggio totale assegnato al termine di essi è 123 punti per Huawei Mate 30 Pro 5G, ovvero due punti in più rispetto alla fotocamera di Huawei LTE. Stesso incremento ottenuto nei singoli test Photo (132) e Video (104). Gli esperti dell’azienda francese hanno notato che la qualità complessiva delle immagini e le prestazioni sono simili, ma ci sono miglioramenti per zoom, effetto bokeh e modalità notturna.

ulteriori caratteristiche fotocamera Huawei Mate 30 Pro 5G

Sul versante della registrazione video sono stati migliorati diversi dettagli, autofocus e range dinamico, nonostante l’assenza del supporto HDR. Riguardo allo zoom per le foto ci troviamo dinnanzi ad immagini più nitide e la modalità notturna offre meno rumore e migliori dettagli negli scatti. La differenza di prezzo tra Huawei Mate 30 Pro 5G e Huawei LTE è di soli 100 Euro, ma se cercate uno smartphone per foto eccellenti siete sulla strada giusta, anzi probabilmente sulla migliore strada.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube