Huawei Mate 30 Pro su Amazon con omaggio

il nuovo Huawei Mate 30 Pro, disponibile da novembre nello store ufficiale del marchi cinese, sarà da ora disponibile nei negozi di grande distribuzione e in vendita anche online su Amazon con un omaggio incluso.

Huawei Mate 30 Pro: online su Amazon

Sarà, dunque in vendita su Amazon il Huawei Mate 30 Pro ad un prezzo di 1.099,90 Euro nella sola colorazione Space Silver e per chi lo acquisterà online entro il 23 febbraio avrà in regalo il Huawei Watch e gli auricolari Freebuds lite della Huawei. Ma quali sono le caratteristiche, per chi ne fosse a digiuno, di questo costoso, ambizioso e fresco smartphone della nota marca cinese? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Huawei Mate 30 Pro: caratteristiche tecniche

Il Huawei Mate 30 Pro è ritenuto tra i migliori smartphone sul mercato. Se gli si può trovare un limite, è quello dell’assenza dei servizi Google, ma compensato con delle alternative. Lo smartphone Huawei Mate 30 Pro si compone di uno schermo OLED da 6,53 pollici (2400×1176 pixel), chiamato Horizon Display, con un vetro che ne avvolge i lati. Lo spazioso notch include una fotocamera frontale da 32 megapixel e i sensori per il riconoscimento facciale 3D oltre alle air gesture. Non vi è la capsula auricolare poiché il suono è trasmesso attraverso il vetro, per quanto riguarda i pulsanti del volume sono invece rimpiazzati da pulsanti touch. Inoltre lo smartphone possiede un modulo posteriore con 4 fotocamere, di cui due con sensori da 40 megapixel.

Dunque, per acquistare il nuovo Huawei Mate 30 Pro non vi resta che recarvi in tutti i migliori store di telefonia o fare un vantaggioso salto su Amazon.

