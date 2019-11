Huawei Mate X: vendita sold out

Il Huawei Mate X ha registrato il sold out nella vendita in Cina, dopo il primo week end, ottenendo un successo esplosivo, nonostante il prezzo non proprio economico.

Huawei Mate X: uscita col botto in Cina

Il mega produttore cinese ha finalmente avviato le vendite del suo smartphone “a portafogli”. Il primo lotto dello Huawei Mate X è andato subito a ruba durante la “flash sale” organizzata in Cina nello scorso weekend. Non è noto tuttavia il numero di unità messe in vendita. Il successivo lotto di Huawei Mate X sarà disponibile il 22 novembre. Huawei dovrebbe portare il dispositivo anche in Europa nel giro di poco tempo.

Il prezzo del Huawei Mate X per il mercato cinese è di 16.999 yuan, corrispondenti a circa 2.190 euro (tasse escluse). Gli utenti che hanno effettuato l’acquisto riceveranno uno sconto del 50% sul costo dell’eventuale sostituzione dello schermo. In occasione dell’annuncio avvenuto al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, il produttore aveva comunicato un prezzo di 2.299 euro. Lo smartphone è il secondo modello Huawei con connettività 5G. Il primo, disponibile anche in Italia, è stato il Huawei Mate 20 X 5G.

Huawei Mate X: caratteristiche

Il Huawei Mate X è composto da uno schermo flessibile da 8 pollici (2480×2200 pixel) che rimane all’esterno quando viene piegato. Si ottengono così due schermi da 6,6 e 6,38 pollici con risoluzione di 2480×1148 e 2480×892 pixel, rispettivamente. La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 980, 8 GB di RAM e 512 GB di storage, espandibili con NM card. Lungo un bordo c’è una sporgenza che include le tre fotocamere da 40, 16 e 8 megapixel (standard, grandangolare e tele), alle quali si aggiunge un sensore ToF. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, LTE e 5G

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.