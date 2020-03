Huawei Mate Xs preordine disponibile il 10 marzo

Il nuovo smartphone Huawei Mate Xs sarà disponibile in preordine a partire da domani, martedi 10 marzo 2020, con i vantaggi del caso.

Huawei Mate Xs in preordine dal 10 marzo

Sarà acquistabile, dunque in preordine su Amazon e negli store online il Huawei Mate Xs che sarà disponibile fisicamente a breve. Lo smartphone si compone di un sistema Android 10 e ben due schermi esterni con apertura a portafogli, rispettivamente da 6,38 e 6,6 pollici. Le specifiche hardware prevedono inoltre 8 GB di RAM, ed uno storage di 512 GB, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, un lettore di impronte digitali riposto lateralmente e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 55 Watt. Inoltre, ben quattro fotocamere, tra cui una principale con sensore RYYB da 40 megapixel.

Quali sono i vantaggi per chi acquista Huawei Mate Xs in preordine?

Il prezzo del nuovo Huawei Mate Xs è 2.599 euro. Gli utenti che lo acquisteranno nella modalità in preordine avranno ben tre vantaggi

servizio post vendita dedicato 7 giorni su 7 sia su telefono fisso che su WhatsApp; –

servizio gratuito di ritiro e consegna al domicilio;

priorità di eventuale riparazione presso gli Huawei Customer Service Center.

Dunque, se avete più di 2.500 euro da spendere per uno dei migliori smartphone Top di gamma non esitate ad acquistarlo in anticipo, nella modalità preordine, prima che si palesi fisicamente e venga sbranato negli store fisici. Da coloro che hanno un buon portafogli, s’ intende.

