Huawei MatePad Pro: tra i migliori tablet top di gamma

Nell’era del 5G si fa strada il nuovo tablet della cinese Huawei, stiamo parlando del sontuoso Huawei MatePad Pro, un dispositivo con tutte le carte in regola per primeggiare in fascia alta.

Huawei MatePad Pro: caratteristiche del tablet

Annunciato lo scorso novembre, il nuovo tablet Huawei MatePad Pro con connettività 5G e sistema Android primeggia come dispositivo top di gamma nella schiera dei Pad di nuova generazione. Proposto in ben quattro sofisticate colorazioni (Bianco perla, Verde foresta, arancio e Grigio mezzanotte) si fregia di un processore Kirin 990 ed un telaio in lega magnetica. A completamento delle caratteristiche del Huawei MatePad Pro troviamo uno schermo da 10,8 pollici con una risoluzione Quad HD (2560×1600 pixel). La dotazione hardware comprende il già citato processore octa core Kirin 990, una capienza basica di 6/8 GB di RAM e uno storage di 128/256/512 GB. In ultimo, ma non ultima, la fotocamera con un sensore da 13 megapixel. Ovviamente, connettività 5G e una batteria da 7.250 mAh con supporto per la ricarica rapida da 40 Watt. E sistema Android 10.

Uscirà anche in Italia, il nuovo Huawei MatePad Pro, ad un prezzo di 549,99 Euro, nella versione a 6Gb di Ram e uno storage di 128 Gb. Va aggiunto che il tablet MatePad Pro avrà una connessione con modalità Huawei Share, con altri dispositivi dello stesso marchio cinese. Separatamente sono acquistabili e quindi implementabili anche la M.Pencil e la tastiera apposita. La prima ad un prezzo di 99,90 Euro, la seconda a circa 130 Euro.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube