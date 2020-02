Huawei P30 Lite new edition: caratteristiche e prezzo

Huawei ha ben pensato di lanciare sul mercato una nuova versione del suo Huawei P30 Lite a pochi mesi dalla sua uscita. Il risultato è di più ampia capienza RAM e di una migliore qualità nella camera fotografica predisposta ai selfie. Scopriamo caratteristiche e prezzo di questa nuova versione.

Huawei P30 Lite New Edition: caratteristiche aggiornate

Dunque, a 7 mesi dall’uscita del primordiale modello di Huawei P30 Lite, la grande casa di smartphone cinesi ha rilasciato una nuova edizione. Composto da uno schermo di 6,15 pollici , con uno spessore di 7,4 millimetri, il nuovo P30 Lite si presenta identico nel design alla sua versione precedente, leggero e maneggevole. Ma andiamo a vederne le caratteristiche tecniche.

Huawei P30 Lite New Edition presenta delle caratteristiche tecniche di ottimo livello, tenendo in considerazione la fascia media a cui appartiene. Anche e specialmente il suo comparto fotografico è qualitativo, composto difatti da 3 fotocamere posteriori: una lente grandangolare da 48 MegaPixel, una lente ultra-grandangolare da 8 MegaPixel e in ultimo, ma non ultima, una lente bokeh dedicata da 2MP. La camera frontale è una 32 MegaPixel. Il Huawei P30 Lite New Edition può basarsi su una capienza di 6GB di RAM e uno storage di 256GB, si completa con una buona batteria da 3340mAh ed un ottimo processore octa-core Kirin 710.

Per quanto riguarda il versante della connettività troviamo WIFI 802.11, GPS, Bluetooth 4.20, NFC. Un limite che presenta, in corrispondenza col modello Huawei P30 Pro, è quello di non avere la funzionalità IR Blaster per comandare dispositivi a infrarossi.

Huawei P30 Lite New Edition: disponibilità in colori e prezzo

La New Edition del Huawei P30 Lite è disponibile sul mercato ad un prezzo di 349.90€ nei colori Peacock Blue, Breathing Crystal e il più scuro Midnight Black. Uno smartphone decisamente consigliabile per la fascia medio alta.

