Huawei P40: la serie sarà annunciata a marzo

La nuova attesissima serie Huawei P40 sarà annunciata a Parigi, il prossimo 26 marzo 2020. Si tratta di smartphone con processore Kirin 990 e sistema di connettività 5G. Andiamo a scoprire altro.

Huawei P4O Series: annuncio a Parigi

Dopo l’annuncio del nuovo Huawei Mate Xs, la casa cinese annuncerà il nuovo smartphone di fascia alta, ovvero Huawei P40 e la serie al seguito. L’ annuncio avverrà il prossimo 26 marzo a Parigi, con la presentazione di almeno due dispositivi, ovvero Huawei P40 e il modello Huawei P40 Pro, ma alcuni sostengono che possa esserci un terzo, misterioso modello, ovvero P40 Premium. Ma scopriamo ulteriori caratteristiche dei nuovi smartphone della serie P40.

Huawei P40 Series: caratteristiche dei dispostivi

Il Huawei P40 avrà tre fotocamere, mentre il P40 Pro quattro, il P40 Pro Premium potrebbe invece fregiarsi di ben 5 fotocamere. Per tutti i dispositivi della serie P40 il processore sarà sicuramente il Kirin 990 5G con naturalmente un modem 5G integrato. Il loro schermo sarà quasi certamente un OLED con refresh rate di 120 Hz. Il display celerà il lettore di impronte digitali. Molto probabilmente mancherà, invece, il jack audio da 3,5 millimetri. Negati, come da blocco USA, i servizi Google, mentre il sistema operativo che i Huawei P40 porteranno in dote sarà il nuovo Android 10. Non è ancora certo il prezzo di lancio, ma al momento non resta che attendere ulteriori tappe di avvicinamento alla fatidica data di lancio del prossimo fine di marzo 2020, sotto il cielo campeggiato dalla Torre Eiffel.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube