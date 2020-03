Huawei P40 Lite: arriva in Italia

Annunciato per il 13 marzo, arriva in Italia il modello più economico della serie P40, ovvero lo smartphone Huawei P40 Lite, disponibile in tre colori.

Huawei P40 Lite: caratteristiche del nuovo smartphone in arrivo in Italia

Huawei P40 Lite arriverà in Italia, dunque, il suo annuncio è previsto per il 13 marzo prossimo. Avrà uno schermo da 6,4 pollici lo smartphone più economico della serie, al momento già disponibile in Spagna. Inoltre il Huawei P40 Lite possiede una cover in vetro ed il suo schermo ha risoluzione full HD+. Nella parte superiore a sinistra vi è un piccolo foro che corrisponde alla fotocamera frontale da 16 megapixel. Nel reparto hardware troviamo un processore octa core Kirin 810, con una capienza di 6 GB di RAM e uno storage di 128 GB, allargabili con schede miniSD fino addirittura a 256 GB. Il suo modulo fotografico posteriore dalla forma quadrata contiene quattro lenti, da 48, 8, 2 e 2 megapixel.

Ulteriori caratteristiche del Huawei P40 Lite prevedono una ottima batteria 4.200 mAh supporta la ricarica rapida da40 Watt ed il sistema Android 10. La sua uscita, come detto, prevista per il prossimo 13 marzo ad un prezzo di 299.00 euro e sarà disponibile in tre colori, nero mezzanotte, verde e rosa. Per il top di gamma della serie P40 bisognerà attendere, invece il 26 marzo. Insomma, non resta che attendere pochi giorni per la nuova ondata Huawei.

