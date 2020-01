Huawei P40 Pro: caratteristiche fotocamere, in doppia versione

Huawei P40 Pro sarà uno dei top di gamma più attesi sul campo degli smartphone in questo 2020. Il nuovo modello della casa cinese avrà addirittura ben 7 fotocamere. Andiamo a scoprire del Huawei P40 Pro caratteristiche e specifiche tecniche.

Huawei P40 Pro: 4 e 5 fotocamere posteriori

Saranno due varianti quelle proposte da Huawei per il suo prossimo Huawei P40 Pro, una da 4 fotocamere posteriori e l’ altra con ben 5 fotocamere. Entrambe con due fotocamere frontali. Il nuovo doppio modello di top di gamma cinese sarà, molto probabilmente annunciato da Huawei a Parigi il prossimo mese di marzo, durante un evento apposito. Scopriamo le principali caratteristiche del nuovo Huawei P40 Pro,

Huawei P40 Pro: caratteristiche e doppia versione

Saranno due versioni per il nuovo top di gamma, ovvero Huawei P40 Pro ed il Huawei P40 Pro Premium Edition. Questo ultimo, secondo indiscrezioni dal web sarà fornito di 5 fotocamere posteriori, una in più rispetto al suo “gemello”. Huawei P40 Pro Premium Edition dovrebbe avere un teleobiettivo con zoom ottico 10x. Al centro del modulo fotografico vi è la scritta VARIO-SUMMILUX-H 1:1.8-4.0/18-240. Quindi l’ottica Leica offrirà una lunghezza focale equivalente tra 18 e 240 millimetri corrispondente ad uno zoom 13x. Per il P40 Pro si prevede invece uno zoom ottico 5x, sempre a periscopio. Tradizionale zoom ottico 3x per il P40.

Tutti i modelli dovrebbero avere due fotocamere frontali in-display, schermo OLED, processore Kirin 990 5G, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali in-display. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. La cover del P40 Premium Edition potrebbe essere in ceramica.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube