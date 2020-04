Huawei Vision TV X65: smart tv con fotocamera incorporata

Arriva la fenomenale Huawei Vision TV X65, la smart tv da 65 pollici con fotocamera pop-up, la nuova TV della linea Vision dell’ azienda cinese specializzata in smartphone.

Huawei Vision TV X65: caratteristiche della smart tv

Andiamo a scoprire quali sono le principali caratteristiche di questo innovativo gioiello da salotto. La Huawei Vision TV X65 è una smart tv da 65 pollici integrata di fotocamera, utile anche per le videochiamate. In basso un elenco delle principali caratteristiche e specifiche tecniche di questo nuovo modello della linea Vision della Huawei.

Schermo : 65″ (3.840 x 2.160 pixel) 4K OLED con 98 % NTSC Color Gamut, 120Hz refresh rate, 950 nits di luminosità massima, HDR10, MEMC, angoli di visione di 178°

: 65″ (3.840 x 2.160 pixel) 4K OLED con 98 % NTSC Color Gamut, 120Hz refresh rate, 950 nits di luminosità massima, HDR10, MEMC, angoli di visione di 178° CPU : HONGHU 898 Quad-Core (2 x A73 + 2 x A53) 28nm

: HONGHU 898 Quad-Core (2 x A73 + 2 x A53) 28nm GPU : Mali-G51MP4

: Mali-G51MP4 RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria interna : 128 GB

: 128 GB Fotocamera : 24 MP grandangolare

: 24 MP grandangolare OS : HarmonyOS 1.1

: HarmonyOS 1.1 Porte : HDMI 2.0 x 4; DTMB x 1; S / PDIF x 1; HDMI-ARC x 1, USB 3.0 x 2; Ethernet x 1 (Gigabit)

: HDMI 2.0 x 4; DTMB x 1; S / PDIF x 1; HDMI-ARC x 1, USB 3.0 x 2; Ethernet x 1 (Gigabit) Audio : array di 14 speaker da 75W

: array di 14 speaker da 75W Connettività: Wi-Fi 802.11 ac 2X2 MIMO, Bluetooth 5.0 LE

Questa ambiziosissima Smart tv, con processore HONGHU 898, uscirà in Cina il 26 aprile, al prezzo di 24,999 Yuan, circa 3,260 euro, mentre non è ancora stabilito se e quando arriverà sui lidi italiani, ma molto probabilmente un gioiello del genere non potrà sfuggire al mercato occidentale europeo. Non resterà che attendere nuove news dalla Cina con furore e approfondimenti legati alla distribuzione, nelle prossime settimane della Huawei Vision TV X65.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube