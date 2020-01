Hyundai avvia la produzione della terza generazione di i10

La nuova generazione di Hyundai i10 è già in vendita e ha anche iniziato la produzione in Turchia. Il nuovo i10, presentato in uno stile molto più moderno, accattivante e sportivo rispetto al modello precedente, sarà prodotto solo in Turchia, per soddisfare la domanda del continente europeo e dove viene prodotto anche l’ i20. La fabbrica turca è una delle più antiche del marchio coreano, aperta nel 1997 e con non meno di due milioni di unità prodotte sin dalla sua apertura.

In Turchia è partita la produzione della nuova generazione di Hyundai i10

La nuova Hyundai i10 ha registrato un enorme salto di qualità non solo nel design, ma anche nelle attrezzature standard che garantiscono nuove soluzioni di connettività più avanzate, insieme alla presenza di nuovi sistemi di assistenza alla guida più moderni e sofisticati, derivati dai fratelli maggiori.

Hyundai ha mantenuto i principali geni del suo modello di segmento A, mantenendo un ampio spazio interno sebbene abbia ridotto la lunghezza di 20 millimetri a 364 cm, con la larghezza che invece è aumentata a 1.68 cm, quindi offre un interno più ampio e, allo stesso tempo, un maggiore equilibrio stradale.

Per ora, la gamma della nuova Hyundai i10 include solo due opzioni di motore, con il motore tre cilindri da 1,0 litri da 67 CV da 67 CV e il quattro cilindri da 1,2 litri e 84 CV, il primo abbinato a un cambio manuale a cinque marce, e il secondo ad un automatico. La gamma della celebre vettura di Hyundai verrà ampliata nei prossimi mesi, anche con l’introduzione della versione più sportiva N-Line.

