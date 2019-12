Hyundai cambierà filosofia con i nuovi modelli

Hyundai ha preso una decisione importante per quanto concerne il suo futuro. La casa automobilistica sud coreana ha infatti deciso di modificare radicalmente il design dei suoi futuri modelli. Secondo quanto dichiarato dal numero uno della progettazione globale della società asiatica, SangYup Lee i veicoli futuri non saranno più tutti uguali nello stile come quelli che compongono la gamma attuale del marchio coreano che si assomigliano un po’ tutti. Dunque il produttore automobilistico ha deciso di creare maggiore diversità tra le sue auto. Questo anche allo scopo di avvicinare una nuova clientela che fino a questo momento si è tenuta ben lontana da questo brand.

Hyundai è intenzionata a cambiare il design delle sue future auto e a diversificare maggiormente l’aspetto dei modelli

Al Los Angeles Auto Show 2019, evento che si è tenuto nella metropoli americana il mese scorso, Hyundai ha mostrato il concept Vision T. Questo prototipo, secondo il dirigente della casa coreana, mostra una sorta di anticipazione di quello che sarà il design delle future auto del colosso automobilistico asiatico. Insomma secondo Lee quello che la sua azienda vuole fare è trovare un nuovo design distintivo un po’ come ha fatto Audi 10 anni fa.

Vision T è il settimo di una serie di concetti di Hyundai Design Center che esprimono il linguaggio di design globale “Sensuous Sportiness” in evoluzione. Questo in particolare dovrebbe mostrare quello che sarà l’aspetto della futura generazione del suv Tucson, uno dei modelli più venduti e apprezzati della casa coreana a livello globale. Vedremo dunque nei prossimi anni se davvero Hyundai riuscirà nel suo intento.

