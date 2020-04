Hyundai estende le garanzie per oltre 1,2 milioni di veicoli in tutto il mondo

Hyundai ha annunciato che estenderà le garanzie per oltre 1,2 milioni di veicoli in tutto il mondo per supportare i proprietari che potrebbero avere difficoltà a far riparare e riparare i loro veicoli durante la pandemia di Covid-19. Negli Stati Uniti, la casa automobilistica sudcoreana afferma che i proprietari con una garanzia limitata di 5 anni / 60.000 miglia per veicoli nuovi o una garanzia di 10 anni / 100.000 miglia con scadenza prevista tra marzo e giugno 2020 avranno la copertura della garanzia estesa a 30 giugno 2020. Hyundai contatterà tutti i clienti idonei nei prossimi giorni.

“Questo è un altro ottimo esempio di come abbiamo le spalle dei nostri clienti e continuiamo a rafforzare la migliore garanzia americana”, ha dichiarato Barry Ratzlaff, Chief Customer Officer di Hyundai Nord America. “Mentre la maggior parte dei rivenditori Hyundai è aperta a fornire assistenza, desideriamo che i nostri clienti si sentano a proprio agio a visitare i propri concessionari per lavori in garanzia e qualsiasi servizio di assistenza.”

Hyundai ha anche confermato che mentre molti dei suoi showroom negli Stati Uniti sono stati chiusi, la maggior parte dei dipartimenti di servizio rimangono aperti. La casa automobilistica ha anche una nuova politica che consente ai clienti di autorizzare la firma elettronica per le riparazioni del veicolo invece di essere tenuti a firmare fisicamente i documenti. In tutto il mondo, la casa corenaa estenderà anche le garanzie che scadranno tra marzo e giugno 2020 fino a tre mesi, con l’ammissibilità di oltre 1,2 milioni di veicoli Hyundai in 175 paesi.

