Hyundai ha piani grandiosi per il futuro

Nei giorni scorsi Hyundai ha annunciato che investirà circa 87 miliardi di dollari in elettrificazione del propulsore, mobilità e altre aree di crescita futura. Gli investimenti di elettrificazione del gruppo metteranno in circolazione 44 modelli di veicoli ibridi ed elettrici entro il 2025, rispetto ai 24 del 2019. I veicoli elettrici a batteria rappresenteranno 23 dei 44 modelli elettrificati previsti – rispetto ai nove BEV del 2019. Il primo BEV del gruppo verrà lanciato nel 2021, seguito da altri dieci BEV nei successivi quattro anni e una nuovissima architettura EV arriverà a sostenere un certo numero di quei modelli entro il 2024.

Hyundai punterà forte sull’elettrificazione della sua gamma con l’arrivo di 44 modelli entro il 2025

Nel frattempo, versioni ibride convenzionali e plug-in di alcuni dei crossover più venduti del gruppo Hyundai raggiungeranno il mercato nel 2020. I modelli SUV più venduti come Kia Sorento, Hyundai Tucson e Hyundai Santa Fe avranno una versione ibrida e plug-in ibrida.

Hyundai Motor Group punta a 560.000 vendite di veicoli esclusivamente elettrici ogni anno entro il 2025, che è un obiettivo più raggiungibile di quelli che molti concorrenti dell’azienda si sono prefissati. Nel corso di una recente intervista, il vicepresidente esecutivo Euisun Chung ha dichiarato in proposito che Hyndai farà di tutto per potersi assicurare in futuro la leadership nel segmento delle auto elettriche.

Vedremo dunque nei prossimi anni come si evolveranno le cose per il gruppo coreano che comunque non nasconde di avere grandi piani per il suo futuro.

Ti potrebbe interessare: Nuova Hyundai Tucson: notevole cambio di immagine per la futura generazione del celebre suv della casa coreana

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube