Hyundai Kona Electric: importante novità per il celebre modello

Hyundai ha comunicato una novità molto importante che riguarda il suo celebre modello Hyundai Kona Electric. La casa automobilistica sud coreana nelle scorse ore infatti ha confermato che i primi esemplari prodotti in Europa del modello elettrico sono state consegnate ai clienti. Si tratta di veicoli realizzati nello stabilimento Hyundai di Nošovice, nella Repubblica Ceca. La decisione di produrre in Europa questo modello è stata presa per garantire consegne più veloci ai clienti europei della casa automobilistica sud coreana.

Nel primo anno di produzione a Nošovice saranno costruiti circa 30 mila unità di Hyundai Kona Electric. Già adesso lo stabilimento garantisce la produzione di 150 unità al giorno. Al momento non tutte le versioni di Kona Electric vengono prodotte in Repubblica Ceca. In Europa viene costruito il modello da 150 kW con una capacità della batteria di 64 kWh. Invece i modello da 100 kW con una batteria da 39,2 kWh è ancora importato dalla Corea del Sud.

Dong Woo Choi, Presidente e CEO della sede centrale di Hyundai Motor Europe ha dichiarato che quello di produrre la vettura elettrica della sua azienda in Europa è un passo importante per velocizzare le consegne ai clienti europei che fino a questo momento dovevano aspettare l’arrivo della vettura direttamente dalla Corea del Sud. Non solo la vettura ma anche le stesse batterie vengono prodotte nel nostro continente da LG Chem.

Ovviamente per permettere l’inizio della produzione di Hyundai Kona Electric è stato necessario compiere alcune modifiche allo stabilimento di Nošovice per renderlo idoneo alla produzione di auto elettriche. Infine segnaliamo anche che la Kona Electric non è solo la prima auto elettrica di Nošovice, ma anche il primo modello Hyundai costruito lì con una finitura di vernice bicolore opzionale.

