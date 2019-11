Hyundai presenterà 13 veicoli a carburante alternativo entro il 2022

Hyundai ha fatto palare di se’ nelle scorse ore per un annuncio importante. Il gruppo automobilistico sud coreano infatti ha dichiarato che introdurrà 13 veicoli a carburante alternativo entro il 2022, tra cui sei berline e sette SUV. Tra i modelli previsti da questo piano segnaliamo la presenza di una rinnovata Ioniq Electric, Hybrid e Plug-in Hybrid che verrà rivelata alla fine di questo mese al Los Angeles Auto Show. Inoltre, la nuova berlina Sonata HEV arriverà il prossimo anno. I restanti nove prodotti eco-focalizzati verranno presentati nei prossimi tre anni.

Hyundai ha affermato che il suo impegno per la propulsione ecocompatibile porterà a migliori efficienze del gruppo propulsore, contributi in materia di particelle e un eccezionale livello di miglioramenti dell’aria pulita. La campagna verde della società coreana prenderà il via con una rinnovata Ioniq che debutterà al LA Auto Show del 2019. Questa vettura arriverà in versione batteria elettrica, plug-in e ibrida. Ulteriori dettagli sul nuovo Ioniq saranno disponibili in un secondo momento.

Hyundai ha anche riconfermato che vedremo un nuovo modello di Sonata Hybrid l’anno prossimo. L’aspetto che suscita maggiore curiosità in questo nuovo piano è rappresentato dalle nuove auto elettriche a batteria che Hyundai ha progettato. Il marchio infatti che attualmente vende la Kona Electric come sua unica offerta EV, lancerà entro un paio di anni numerosi nuovi modelli. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno novità importanti su questo piano.

