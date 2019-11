Hyundai protagonista di un misterioso debutto a Los Angeles

Hyundai nei giorni scorsi ha mostrato il teaser di un concetto di crossover ibrido plug-in e ora la società coreana ha confermato che a questo veicolo si uniranno altri quattro modelli in vista del Los Angeles Auto Show che inizierà a breve. La società ha detto che ci sarà un mix di concetti e modelli di produzione. La casa automobilistica ha anche aggiunto che possiamo aspettarci veicoli a benzina, ibridi plug-in e con propulsori elettrici. Quest’ultima notizia non è troppo sorprendente poiché Hyundai ha recentemente confermato i piani per far debuttare negli Stati Uniti Ioniq Electric, Hybrid e Plug-in Hybrid a Los Angeles. Il quinto modello è un po’ un mistero, ma si tratterà, a quanto pare. di un vero e proprio debutto globale.

Un misterioso modello sarà presentato da Hyundai al Los Angeles Auto Show, forse si tratterà di una concept car

E’ possibile che il modello misterioso potrebbe essere un concetto poiché Hyundai ha dichiarato che “farà debuttare cinque veicoli, compresi concetti e modelli di produzione”. Il plurale sulla parola concetti suggerisce almeno due, ma non è chiaro quale potrebbe essere il secondo. Tuttavia, abbiamo alcune ipotesi. La prima e più ovvia ipotesi che si possa trattare del concetto del pick up Santa Cruz. Il concetto originale è stato introdotto oltre quattro anni fa, al North American International Auto Show 2015, ed è possibile che la società possa introdurre un nuovo concetto per aiutare a visualizzare in anteprima il prossimo pickup.

Un’altra opzione potrebbe essere una Sonata N o N-Line. La casa automobilistica in precedenza aveva confermato i piani per una Sonata orientata alle prestazioni con oltre 275 CV, ma non ne abbiamo sentito parlare più da aprile. Indipendentemente da quale sarà il modello misterioso, ricordiamo che questo insieme alle altre novità di Hyundai verrà svelato a Los Angeles il 20 novembre.

Ti potrebbe interessare: Hyundai presenterà 13 veicoli a carburante alternativo entro il 2022

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.