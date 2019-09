I 10 alimenti che I nutrizionisti ci sconsigliano assolutamente di consumare

Ci sono degli alimenti che tendiamo a consumare ogni giorno, e che pensiamo essere salutari per la nostra salute o che almeno comunque non ci facessero poi così male. Invece poi, andiamo a scoprire, tramite alcuni studi fatti da nutrizionisti, che dobbiamo cercare proprio di farne a meno, non prenderli proprio in considerazione del fatto che ci possono creare problemi, andiamo a vedere quali sono:

I 10 alimenti che i nutrizionisti ci vietano di mangiare assolutamente

1)Gallette di riso: le gallette di riso è vero, contengono pochissimi grassi, ma hanno anche un alto indice glicemico che ci può provocare molto probabilmente, un aumento di peso.

2)Yogurt dolce: mangiare uno yogurt dolce è paragonabile come mangiare un dessert, quindi è bene consumarlo solo poche volte a settimana.

3)Latte di noci: il latte di noci, contiene zuccheri e aromatizzati aggiuntivi, quindi calorie supplementari, se proprio volete comprarlo, il consiglio è comprarlo nei negozi biologici.

4)Il riso: il riso bianco contiene molti carboidrati semplici che possono causare aumento di peso.

5)Cottura di pesce: sappiamo bene che il pesce contiene grassi utili e salutari, il trucco sta tutto nel cucinarlo, da evitare possibilmente la frittura e l’affumicatura.

6)Il prezzemolo: il prezzemolo non deve mai essere cucinato, si consiglia infatti di aggiungerlo sempre al piatto solo poco prima di servirlo, in modo da conservare tutti i suoi elementi intatti.

7)Uva: l’uva contiene molti zuccheri, troppi da ingerire tutti in una sola volta nel nostro corpo, il consiglio è quello di unirli ad altri alimenti.

8)Mais: sicuramente quello in scatola non è assolutamente raccomandabile, spesso il polline di mais modificato non è sano per l’organismo.

9)Salse: tutte, maionese, ketchup, senape, tutte quelle comprate al supermercato, contengono zuccheri e grassi in quantità eccessive.

10)Chips di frutta: sono molto buone, ma hanno lo stesso metodo di preparazione delle patatine, fritte nell’olio, molto poco salutari.

Diabete e colazione: quali alimenti sono consigliati