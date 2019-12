I 10 campanelli d’allarme che vi possono segnalare il cancro alla vescica

Il cancro alla vescica è uno dei tumori più comuni in tutta Euroapa, in Italia è molto diffuso. Ci sono dei sintomi che ci possoo aiutare a capire che possiamo essere a rischio o affetti da questa patologia. Ci possono essere dei sintomi molti importanti che ci possono mettere in guardia.

Vediamo quali possono essere i 10 sintomi che ci possono avvisare del cancro alla vescica

1)Fare continuamente la pipi’, questo potrebbe essere un segno che può indicarci e segnalare una presenza di infezione ben localizzata.

2)Perdita di appetito o del peso in modo improvviso, questo sintomo può segnalare la formazione di cellule cancerogene che si sono andate a formare all’interno del corpo.

3)Avere presenza di sangue nelle urine, spesso la sua presenza non si nota ad occhio nudo, mentre per i casi con una certa infiammazione e di più pericolosità le urine possono avere un colore diverso che possono essere rosso acceso, rosa o marrone scuro.

4)Il fatto di sentirsi stanchi o affaticati può significare che i fluidi, a causa della malattia, stanno iniziando ad addensarsi nel nostro corpo e di conseguenza possiamo avere come conseguenza una sensazione di sonno continuo e perenne.

5)Il dolore pelvico può essere un segnale molto importante da farci pensare, parliamo di una sensazione molto persistente di pressione nella zona a livello della vescica.

6)Dopo aver urinato e avere ancora la sensazione di urinare anche quando la vescica è vuota.

7)A volte ci può essere un problema oggettivo ad urinare, questo è un problema che si può avere anche quando si può soffrire di calcoli e cisti, ma controllare è sempre buona cosa.

8)I piedi e le caviglie gonfie possono significare la presenza di metastasi anche in stato avanzato e in qualunque parte del corpo, probabile con questi sintomi un possibile tumore ai reni.

9)Si possono avere dei forti dolori alla schiena, ma possono avere anche un motivo di tipo urologico.

10)Quando si urina e si avverte un fortissimo bruciore attenzione, il motivo potrebbe essere anche un cancro alla prostata.

