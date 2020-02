I 10 cibi afrodisiaci che sono veri frutti dell’amore

E’ una diceria che risale all’antichità, stiamo parlando di ingredienti che vengono associati in qualche modo alla sfera sessuale e aumentano la libido. Nella realtà dei grossi riscontri che confermano questo non sono mai stati trovati, una cosa è certa su questi alimenti, e che se consumati fanno bene alla salute, ma non vi aspettate miracoli sessuali immediati. Possiamo solo fare una classifica considerando gli alimenti che sono stimolatori dell’umore, vasodilatatori e antiossidanti e quali sono i cibi afrodisiaci per eccellenza.

Andiamo a vedere quali possono essere i 10 cibi più afrodisiaci

1)Peperoncino: la sostanza che ci fa includere il peperoncino come alimento afrodisiaco è la capsaicina, fa aumentare la temperatura corporea e agisce come vasodilatatore producendo adrenalina e endorfine.

2)Cioccolato: preferibile quello fondente, contiene teobromina e feniletilamina, sostanze che vanno a rilasciare serotonina ed endorfina, i cosiddetti ormoni del benessere.

3)Ginseng: produce ossido nitrico, favorisce il flusso di sangue alle estremità, ottimo per chi ha problemi di stress, disfunzione erettile e pressione bassa.

4)Maca: si usa nel latte o nello yogurt, stimola la produzione degli spermatozoi e di conseguenza va ad aumentare il desiderio sesssuale.

5)Aglio: mangiarlo non vi aiuta con il vostro alito ma sviluppa allicina, stimola il flusso sanguigno e migliora le prestazioni e la durata dell’organo sessuale maschile.

6)Cocomero: il suo contenuto di citrullina vi da proprietà rilassanti e vasodilatatorie e quindi, fate voi.

7)Uva rossa: hanno le stesse proprietà di pomodoro, barbabietola e fagioli rossi, contengono il boro, elemento che fa aumentare i livelli di testosterone ed estrogeni.

8)Noci: simbolo di fertilità dai tempi antichi, ottima fonte di L-arginina, amico dell’erezione maschile grazie al suo effetto vasodilatatore.

9)Ostriche: uguali proprietà di semi di zucca, pinoli, caviale, il legame è lo zinco, amico dell’eccitazione. Ottimo per la salute della prostata e ottimo produttore del liquido seminale.

10)Sedano: contiene androsterone e androstenolo, composti chimici che attirano il sesso opposto.

