I 10 motivi per mangiare più spesso l’ananas

L’ananas viene considerato un frutto, e per mille motivi lo é, un frutto gustoso e fresco, contiene molte sostanze che possono essere davvero molto importante per la nostra salute. A volte l’ananas viene usata anche per gli antipasti e ci sono alcuni che le uniscono a delle insalate.

Andiamo a vedere quali possono essere i 10 motivi per mangiare spesso l’ananas

1)Molto utile contro l’artrite, contiene la bromelina, è un enzima che possiede degli ottimi effetti antinfiammatori, così facendo riduce di molto l’artrite e i suoi sintomi.

2)Riesce a migliorare il sistema immunitario, bisogna considerare che una porzione di ananas supera di gran lunga il nostro fabbisogno di vitamina C giornaliero, ben 130%, dando una gran forza al sistema immunitario.

3)Da benessere alla cellule, con la sua vitamina C crea molto collagene che fa parte della base proteica a favore dei vasi sanguigni, delle ossa, della pelle.

4)Possono prevenire i tumori grazie alle grandi proprietà antiossidanti.

5)L’ananas aiuta molto a digerire, è fonte di fibre insolubili e solubili e questo significa che ci protegge dai problemi di intestino e dall’organismo.

6)Ottima per quando si prende il raffreddore o la tosse e proprio la presenza di bromelina aiuta molto quando c’è accumulo di muco, ottima per le vie respiratorie e per le cavità nasali.

7)Ci protegge la bocca rafforzando le gengive e i tessuti.

8)Fa molto bene alle ossa essendo ricca di manganese, proprio quel minerale che dà forza alle nostre ossa.

9)Migliora la nostra vista grazie alle loro proprietà che sono state confermate da alcuni studi, e migliorano anche la salute dei nostri occhi.

10)Ottima per una buona circolazione, l’ananas è ricca di potassio che funziona come vasodilatatore, questo significa che si vanno ad alleviare lo stress e la tensione dei vasi sanguigni facendo così migliorare la circolazione del sangue.

