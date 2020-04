I 10 nomi degli scomparsi dalla tv per ‘Coronavirus’

Ci sono dei personaggi che ci hanno tartassato per mesi passando da una televisione all’altra, ma ora, arrivato il Coronavirus, il silenzio, sembrerebbe davvero che sia l’unica cosa buona che abbia fatto il Coronavirus.

Tanti sono i nomi scomparsi nell’emergenza del Coronavirus

La televisione va forte, a marzo un boom di ascolti rispetto a marzo del 2019, si parla di un 20% in più. Ci sono stati personaggi che ci hanno tartassato passando da una televisione all’altra, e ora sono letteralmente spariti, e infatti sono ricercati come “scomparsi per Coronavirus”, ecco chi sono:

Morgan e Bugo: sono stati molto bravi a spartirsi il bottino mediatico, uno dalla D’Urso, l’altro da Mara, poi all’inizio della pandemia uno a farsi vedere sul monopattino, l’altro ad apostrofarlo come un nano sul monopattino. Mattia Santori: gli ultimi mesi dell’anno sono stati caratterizzati in un via vai tra programmi della Rai e La7, poi l’approdo finale ad Amici dove hanno incitato a superare la paura, adesso le sardine non ci sono più. Salvo: dopo la bella figura al Grande Fratello Vip e fattosi cacciare con una squalifica, alcune apparizioni dalla D’Urso, e poi? Scomparso. Tina Cipollari: andata in letargo dal 23 marzo e con l’emergenza del Coronavirus, c’è stato anche il rinvio del suo secondo matrimonio. Sospeso “Uomini e Donne” è andata in letargo, forse proprio per questo il programma riprenderà il 20 aprile. Belen Rodriguez: si è fatta la tv in casa grazie ad Instagram con tanto di allenamenti con sponsor bene in vista e un’abbronzatura da invidia fatta sul balcone con il tanto piacere dei suoi vicini. Beppe Grillo: l’ultima cavolata che ha sparato è stato quella di istituire un reddito unico per tutti, solo per essere nati, in molti lo cercano. Luigi Favoloso: è uscito dal nulla, la sua vita è fatta di litigi e riconciliazioni, poi è scomparso, poi è tornato, adesso è scomparso di nuovo. Ottimo materiale per la D’Urso che lo sta aspettando a braccia aperte. Pamela Prati: tutta la storia montata di Mark Caltagirone poi smontata, poi il libro, e niente più, scomparsa. Junior Cally: se Amadeus non lo avesse voluto a Sanremo, in pochi lo avrebbero conosciuto. Arrivato penultimo, ora è scomparso, si è rimesso la maschera? Cristina D’Avena: ci è rimasta male per non essere stata contattata all’evento di beneficenza “Musica che unisce”, poi nient’altro, non pervenuta.

