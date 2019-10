I 3 segni zodiacali più fortunati e con maggiori possibilità di vincere

Tutti penso conosciamo persone che nei vari giochi sono più fortunate o meno fortunate, parliamo di lotto, lotterie e giochi vari, e a volte ci chiediamo perché vincono sempre loro. Secondo gli astrologi, questa fortuna e queste vincite potrebbero essere correlate al loro segno zodiacale, scopriamolo.

I tre segni zodiacali più fortunati della Zodiaco

Ariete: è un segno che ama molto l’avventura, ed è per questo che cerca la fortuna in tutti i campi, non solo nel gioco, anche nei quiz, e non si ferma fino a quando non ottiene ciò che vuole. E tra i segni dello Zodiaco più fortunati, e anche molto intuitivo, quando si va a comprare un biglietto della lotteria se lo sceglie, non lo prende a caso, la sua passione per il gioco è tanta.

Leone: è sempre molto sicuro di se, quando decide di vincere riesce a meravigliare tutti, vince comunque. La personalità del Leone mostra sempre di cogliere l’occasione per suscitare l’invidia di altri segni meno fortunati, vincere per lui lo fa sembrare molto naturale. Tutti quelli che appartengono a questo segno, sono alla continua ricerca di denaro, gloria e ammirazione, sembrano quasi che non trovino ostacoli. La fortuna del Leone è radicata nella loro vita, fanno di tutto per applicare le loro idee ed è per questo che ricevono supporto e aiuto da chi li ama e li circonda.

Capricorno: segno molto pragmatico, ha sempre dei piani e una strategia per cercare di vincere, e spesso ci riesce. La fortuna è le relative vincite arrivano spesso dalle parti di questo segno, forse perché hanno una qualità, dalle vincite fanno molta beneficienza. Il Capricorno non trova fortuna e vincite solo nei giochi, arriva anche in forma pecuniaria, finiscono per diventare eredi di una grande fortuna di famiglia o trovano oggetti di grande valore. Spesso ricevono offerte molto redditizie e molto spesso ne approfittano per trarne maggiori benefici.

