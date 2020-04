I 36 italiani più ricchi, la classifica di Forbes: ecco chi sono

Forbes, come ogni anno, ha stilato la classifica degli uomini più ricchi del mondo (a loro volta dall’emergenza coronavirus che, con il crollo dei mercati azionati, hanno visto intaccare la loro fortuna dalla crisi internazionale). In questo articoli non prenderemo in considerazione la classifica dei più ricchi al mondo ma solo dei 36 personaggio italiani più ricchi. Vediamo chi sono.

I 3 uomini più ricchi di Italia

Al comando di questa classifica, ancora una volta, troviamo Giovanni Ferrero, l’uomo più ricco d’Italia il cui patrimonio è lievitato negli ultimi 12 mesi di circa 2 miliardi (patrimonio attuale 24,5 miliardi). Giovanni Ferrero, più al primo posto nella classifica italiana, è al 32° posto nella classifica mondiale (ovviamente primo tra gli italiani).

Secondo posto per gli uomini più ricchi di Italia va a Leonardo del Vecchio (solo 62° nella classifica mondiale), Luxottica, con un patrimonio di 16,1 miliardi.

Terzo posto per Stefano Pessina (133° posizione nella classifica mondiale), l’uomo che è a capo della più grande catena farmaceutica al mondo con un patrimonio di 10,2 miliardi di euro.

Le donne più ricche d’Italia

Nella classifica di Forbes sono entrate anche 6 donne italiane tra le più ricche del mondo.

La prima è Massimiliani Landini Aleotti, al quarto posto nella classifica italiana, con un patrimonio di 6,6 miliardi di euro. La Aleotti, insieme ai 3 figli è proprietaria del gruppo farmaceutico Menarini.

Al secondo posto per le donne più ricche di Italia Miuccia Prada con un patrimonio di 2,2 miliardi di euro ( 15° posto nella classifica dei più ricchi d’Italia).

A seguire troviamo Giuliana Benetton con un patrimonio di 2 miliardi, Maria Franca Fissolo con un patrimonio di 1,9 miliardi e Sabrina Benetton con un patrimonio di 1,1 miliardi.

Chi entra e chi esce dalla classifica

Quest’anno rientrano nella classifica, dopo esserne usciti, Stefano Gabbana e Domenico Dolce con un patrimonio di 1,1 miliardi a testa (al 35° e 34° posto della classifica italiana).

Escono invece, essendo stati presenti l’anno scorso ma non quest’anno, Marina e Alberto Prada, Luigi Rovati e Barbara Benetton.

Vediamo la classifica completa dei 36 personaggi più ricchi di Italia

1)Giovanni Ferrero

$ 24,5 miliardi

2)Leonardo Del Vecchio

$ 16,1 miliardi

3)Stefano Pessina

$ 10,2 miliardi

4)Massimiliana Landini Aleotti

$ 6,6 miliardi

5)Giorgio Armani

$ 5,4 miliardi

6)Silvio Berlusconi

$ 5,3 miliardi

7)Augusto e Giorgio Perfetti

$ 4,1 miliardi

8)Paolo e Gianfelice Mario Rocca

$ 3,2 miliardi

9)Gustavo Denegri

$ 3,1 miliardi

10)Giuseppe De’ Longhi

$ 3 miliardi

11)Piero Ferrari

$ 3 miliardi

12)Luca Garavoglia

$ 3,5 miliardi

13)Renzo Rosso & family

$ 2,5 miliardi

14)Patrizio Bertelli

$ 2,2 miliardi

15)Miuccia Prada

$ 2,2 miliardi

16)Giuliana Benetton

$ 2 miliardi

17)Luciano Benetton

$ 2 miliardi

18)Ennio Doris & family

$ 2 miliardi

19)Alessandra Garavoglia

$ 2 miliardi

20)Maria Franca Fissolo

$ 1,9 miliardi

21)Francesco Gaetano Caltagirone

$ 1,8 miliardi

22)Remo Ruffini

$ 1,8 miliardi

23)Luigi Cremonini & family

$ 1,6 miliardi

24)Romano Minozzi

$ 1,6 miliardi

25)Sandro Veronesi & family

$ 1,6 miliardi

26) Nicola Bulgari

$ 1,4 miliardi

27)Massimo Moratti

$ 1,4 miliardi

28)Paolo Bulgari

$ 1,3 miliardi

29)Brunello Cucinelli & family

$ 1,3 miliardi

30)Manfredi Lefebvre d’Ovidio

$ 1,3 miliardi

31)Mario Moretti Polegato & family

$ 1,3 miliardi

32)Sabrina Benetton

$ 1,1 miliardi

33)Diego Della Valle

$ 1,1 miliardi

34)Domenico Dolce

$ 1,1 miliardi

35)Stefano Gabbana

$ 1,1 miliardi

36)Antonio Percassi

$ 1 miliardo

