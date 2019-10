I 4 segni zodiacali a cui non piacciono gli amici del tuo compagno

Scoprire se vi piacciono gli amici del tuo compagno è facile, ci devi uscire, e scoprire se sei tra questi segni. Certo puoi andare incontro ad una serata problematica quando gli amici del tuo compagno non ti piacciono e non ti vanno giù, oppure le uscite di coppia possono regalarti momenti belli e romantici, divertenti e indimenticabili.

Il segno zodiacale può essere influente sul rapporto conflittuale tra voi e gli amici del vostro partner, e guai se le persone amiche del vostro compagno non vi vanno a genio, è probabile che appartenete ad uno di questi segni.

I 4 segni zodiacali che non piacciono gli amici del tuo partner

TORO, possessive e protettive: tutte le donne nate sotto il segno del Toro sono molto protettive e possessive nei confronti del loro partner, si fanno subito un opinione delle persone e non sono disposte a cambiarla. Non amano le persone che interrompono le loro abitudini, ed è per questo che non riescono a trovare un punto d’incontro con gli amici del partner.

CANCRO, sensitiva e sospettosa: le donne che appartengono a questo segno, sono intuitive e quasi sensitive. Sono abili a percepire già al primo incontro, i lati caratteriali degli amici del proprio partner, negativi o positivi che siano. Per questo motivo si mettono subito in allarme facendole diventare molto sospettose.

LEONE, egocentrica: segno egocentrico e vogliono che gli occhi del compagno siano sempre per e su di loro. Gli amici buoni del partner potrebbero rappresentare un pericolo per le leonesse, si potrebbero prendere l’attenzione che vorrebbero sempre su di loro.

SCORPIONE, gelosa e possessiva: segno molto geloso e possessivo, riesce a stare poco a contatto con gli altri essendo sospettosa e intuitiva. Questo mix può creare problemi alla coppia, anche perché la donna scorpione dubita della buona fede degli amici del partner.

Infedeltà: quali sono i segni zodiacali che tradiscono di più?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062