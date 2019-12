Ci sarà un cattivo allineamento dei pianeti, e per questo ci saranno 4 dei segni zodiacali che nel 2020 saranno penalizzati. Per questi 4 segni ci saranno parecchi ostacoli di piccolo e di grande conto, molta confusione e caos, e di conseguenza per questi segni il 2020 sarà un anno di difficoltà dove bisogna fare molta attenzione, essere molto pazienti e cercare di prendere delle decisioni con molta tranquillità.

Vediamo quali sono i 4 segni zodiacali che avranno un 2020 difficile

TORO: siete una persona molto energica, vi piacciono le cose stabili e costanti, vi piace stare comodi e tranquilli, ma il 2020 vi porterà un pò di confusione, sia sul lavoro, sia sui rapporti personali. Questo inizio del 2020 vi porterà ad imparare cose nuove che se riuscirete ad apprendere vi porterà a vivere una seconda parte del 2020 in piena risalita. Anche nel campo affettivo l’inizio del 2020 non sarà dalla vostra parte, ma tra la parte centrale e finale del 2020 le cose si aggiusteranno.

CAPRICORNO: l’inizio del 2020 per questo segno è a dir poco disastroso, attenzione a non prendere strade sbagliate. Siete molto ambizioso, state tranquilli, il 2020 non è il vostro momento giusto e per questo vi sentite scarichi e disorientati. Dovrete avere molta pazienza e aspettare che passi questo periodo per poter ricominciare, cercate di stare in stand-by quanto più possibile senza prendere decisioni importanti, arriverà il momento giusto, questo vale anche in amore.

ARIETE: questo segno ama avere tutte le cose sotto controllo e vita facile in tutto, il 2020 non è certo il momento giusto, e per questo vi sentite in grosse difficoltà, dovete aspettare e avere molta pazienza. Se non avete fretta e avete la calma di aspettare, verso la fine del 2020 avrete una buona ripresa che segnerà la vostra crescita. In famiglia e in amore vale lo stesso discorso, se non avete pretese e sapete aspettare, i risultati arriveranno.

BILANCIA: il mese di gennaio è davvero tosto, siete una persona molto equilibrata e questo periodo molto confusionario vi manda in tilt, se avete pazienza sarà un periodo transitorio che passerà presto. Verso la fine dell’anno 2020 potreste avere anche risultati importanti nel campo del lavoro, molta calma in amore, tutto passerà.

