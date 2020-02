I 5 alimenti che ad una donna non dovrebbero mancare mai

Ci sono una lista di alimenti, precisamente 5, che la donna non dovrebbe mai fare a meno di mangiare, così da migliorare il proprio stato di salute e di conseguenza trarre effetti benefici. Mangiare sempre bene e in modo sano è il consiglio che si dà un pò a tutti, ma alle donne in particolare per allontare alcuni disturbi propri femminili, ci sono 5 alimenti che sono indispensabili per la loro dieta quotidiana.

Ecco i 5 alimenti consigliati alle donne

1)I semi di lino: ottimo contro l’intestino irritabile, mangiarli tutti i giorni farebbe davvero bene, e antinfiammatori, ottimi anche per il benessere del cuore e per la glicemia, buona presenza di acidi grassi omega 3.

2)L’avena: ottimo rimedio per la digestione e abbassa il colesterolo e tiene a bada la pressione sanguigna. Questo è un alimento adatto per la donna, le sue proprietà prevengono gli sbalzi d’umore in corrispondenza alla sindrome premestruale.

3)Gli spinaci: anche gli spinaci sono ottimi per la sindrome premestruale, ricchi di vitamine e minerali, tra cui il magnesio, utile alle donne. gli spinaci per chi non lo sapesse fanno bene per chi soffre di asma e sono ottimi non soffrire di dolori ossei.

4)I mirtilli: molto gustosi, buoni per le malattie cardiache, ma anche se lo sanno in pochi ottimi per non far insorgere le carie. Le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti fanno di loro un alimento utile per proteggere dalle infezioni del tratto urinario.

5)I pomodori: i pomodori li consumiamo un pò tutti, però a volte bisognerebbe sapere bene i benefici che apportano determinati alimenti, in particolari i pomodori sono molto utili alle donne, aiutano a ridurre l’insorgenza del tumore al seno a parte di essere ottimi per chi soffre di malattie cardiache. Riescono ad essere molto utili anche per le ossa e per il colesterolo.

