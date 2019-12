I 5 segni che avranno più fortuna nell’anno 2020

Come si fa a non pensare, arrivati a questo punto dell’anno, come sarà per gli astri l’anno 2020. Molti sono i curiosi che non aspettano altro che leggere le varie previsioni degli astrologi e prepararsi così al nuovo anno nel migliore modo possibile. Per l’anno 2020 saranno in particolare 5 i segni più fortunati, andiamo a vedere quali sono.

Andiamo a vedere quali sono i 5 segni zodiacali più fortunati del 2020

1)LEONE: ottimi risultati li avrete nel lavoro riconosciuto da tutti quelli che lavorano con voi e farete delle amicizie che si riveleranno importanti per voi. I leoni amano molto i gioielli, i quadri e un pò tutto quello che è arte. Un buon momento anche in amore, ottima la vostra vita sociale molto divertente e serena.

2)CANCRO: l’anno 2020 inizierà con il botto, a pieno regime e con l’umore alle stelle. Siete molto portati per la famiglia, vi piace arredare e abbellire casa, vi piacciono i bei vestiti, approfittate del momento anche con il vostro partner.

3)VERGINE: grandi risultati in campo lavorativo, si avvereranno tutti i vostri progetti e andranno tutti a buon fine con ottimi risultati. Grandi risultati negli affetti, avete trovato finalmente la persona giusta e vivrete dei grandi momenti di passione. Vi pace molto tenere gioielli di valore e fare una bella vita.

4)GEMELLI: un pò pigro e un pò lento a prendere delle decisioni, ma è il momento di svegliarsi principalmente nei legami con delle nuove conoscenze, ci dovranno essere per forza dei cambiamenti e voi ne dovete approfittare. Vi piace molto andare nei centri benessere e frequentare ristoranti gourmet.

PESCI: si avrà un inizio di anno molto tranquillo, ma nella seconda parte dovete spingere per ottenere dei risultati riuscendo così a coronare il vostro sogno in campo lavorativo, ama molto gli sport estremi. In amore la persona che avete accanto non smetterà mai di seguirvi, siete fortunato per questo.

