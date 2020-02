Ogni soggetto può essere molto coraggioso o lo può anche diventare necessariamente per affrontare ostacoli e rischi che la vita pone; anche a questo può fare la differenza la vostra data di nascita, date una controllata a cosa vi dicono questi 5 segni e vedete se vi riconoscete in loro.

I 5 segni zodiacali più coraggiosi e a volte anche eroi

LEONE: al primo posto non ci poteva essere che lui, il re della foresta, molto forte e coraggioso. I nati sotto il segno del Leone combattono per sé stessi e per gli altri, e come se avessero una missione da portare a termine. Molto protettivo e leale, sempre pronto a combattere per la giustizia e per l’uguaglianza.

ARIETE: i nati sotto questo segno sono dei veri guerrieri, hanno il coraggio nel DNA, amante del rischio e molto avventuroso, non rinunciano mai a combattere per i loro obiettivi e non si fermano fino a quando non lo raggiungono.

ACQUARIO: i nati sotto il segno dell’acquario si distinguono per il loro coraggio, quando si trovano davanti ad un muro, anche se nasconde pericoli, non esitano ad affrontarlo, corrono dei rischi e lo sanno, ma riescono in tutti i modi di arrivare al traguardo.

VERGINE: trovare il segno della Vergine nei segni coraggiosi ci stupisce un poco, vengono definiti degli eroi molto silenziosi, infatti sono molto riservati, gli obiettivi che raggiungono, qualunque sia il modo di come li hanno ottenuti, non sono abituati a sbandierarli al mondo intero, se le tengono per loro.

SCORPIONE: sono molto fermi sulle loro idee e come agire. Intervengono solo quando ne vale la pena, si difendono e difendono gli altri solo quando c’è veramente bisogno di difendere e agiscono solo quando c’è un buon motivo per farlo, di conseguenza il loro coraggio lo dimostrano solo quando ce n’è bisogno, non vale la pena farlo tanto per farlo.

