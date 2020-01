I 6 segni più possessivi dello zodiaco

Quando si parla di relazioni ci sono molte sfaccettature che vengono fuori in una coppia, si può essere allegri, gelosi, permissivi, distaccati, gentili, possessivi. E proprio quest’ultimo punto che andremo ad analizzare, l’essere possessivi; c’è chi non lo è ma c’è pure chi lo considera parte integrante del suo mondo fino a stare male quando le cose non vanno come si vorrebbe.

Andiamo a vedere quali sono i segni dello zodiaco possessivi

TORO: tra i segni più possessivi dello zodiaco, pensare che ci siano altre persone che possono avere un legame stretto con persone a loro care, li fa diventare gelosi e pericolosi, possono arrivare a fare delle vere e proprie scenate di gelosia, meno male che il più delle volte si riescono a farli calmare e ragionarci su.

GEMELLI: i nati sotto questo segno sono abbastanza possessivi, il loro problema è che quando si legano a qualcuno lo vogliono tutto per sé stessi. Comprendere il loro modo di fare è difficile, riescono ad essere possessivi non solo per i familiari, anche con amici e vicini; la loro reazione se capiscono di essere stati messi da parte, è quella di ammutolirsi.

CANCRO: come il segno del Toro, sono molto possessivi, se qualcuno gli si avvicina diventa di sua proprietà e non deve osare di avvicinarsi ad altri. Nel caso accadesse che chi gli è vicino dia retta ad altri, il cancro si mette lì con il broncio cercando anche la lite. Non perdete tempo a fargli capire di vedere le cose in modo diverso.

SCORPIONE: chiunque esso sia, un amico, un parente, un conoscente, quando tengono a qualcuno vogliono essere gli unici. L’unico modo per tenerli tranquilli e non metterli mai da parte.

PESCI: sono possessivi, e se vengono messi da parte ci stanno male. Cercano di nascondersi per non fare vedere la loro emotività e il loro essere possessivi che si manifesta in amore, in famiglia, con gli amici.

