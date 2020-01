I 6 segni più snob dello zodiaco

Tendono ad escludere dallo loro vita tutte quelle persone che non ritengono alla loro altezza. È un modo per silenziare una persona che non gli va proprio a genio, la snobba, e alla fine non hanno alcun rimorso per come la pensano e per quello che fanno. È un modo per dare uno schiaffo ad una persona, un modo per dire che vali poco, per fargli del male. Dire sì è codardi per fare questo è dire poco, lo si fa per ferire le persone per poi affondarle.

Andiamo a vedere quali sono i 6 segni dello zodiaco più snob

1)VERGINE: snobbi con tutto te stesso quelle persone che non ti vanno proprio a genio, li annulli, li eviti, le ignori, sei molto cinico con tutte le persone che non reputi all’altezza.

2)SAGITTARIO: essere snob per questo segno significa andare contro natura, sei molto vendicativo, se ritieni una persona non alla tua altezza cerchi di punirlo per tutto il resto della loro vita.

3)CANCRO: questo segno ha dalla sua parte il già essere molto presuntuoso, ma non ti interessa, snobbi anche le persone che sai che sono più forti di te e che un giorno potrebbero danneggiarti, ma in effetti hai poca pazienza e non sei per niente ipocrita.

4)GEMELLI: non hai nessun tipo di coscienza e snobbare le persone per te è molto semplice, quando decidi di tagliare fuori una persona dalla tua vita lo fai e basta, non hai nessun tipo di ripensamento.

5)TORO: se per te una persona non ti va a genio non ci pensi due volte, la escludi, anche se a differenza degli altri segni lo fai con più calma, fai prima le tue valutazioni e poi procedi.

6)BILANCIA: quando decide di escludere una persona lo fa evitando lo scontro, fare capire le tue intenzioni e poi dare spiegazioni ti infastidisce, e non poco.

