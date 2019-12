I 7 sintomi dell’artrite reumatoide che non bisogna sottovalutare

L’artrite reumatoide può colpire anziani ma anche persone meno anziane; molto spesso l’artrite reumatoide può essere un fatto ereditario e può colpire figli e anche nipoti. L’artrite reumatoide ha come caratteristica il gonfiore, la rigidità e le infiammazioni delle articolazioni, fa parte di quelle malattie autoimmune. Ci sono in particolare 7 sintomi che non bisogna sottovalutare.

Vediamo i 7 sintomi che non bisogna sottovalutare in caso di artrite reumatoide

1)Chi è affetto da artrite reumatoide soffrono e convivono anche con problemi di vista, con problemi di secchezza oculare e infiammazioni e se non trattata adeguatamente può causare danni alle cornee.

2)Perdita di peso senza motivo può essere un avviso da non sottovalutare per chi soffre di artrite reumatoide anche se molto raro.

3)Avere un pò di febbricola può verificarsi nel caso di riacutizzazione dell’artrite reumatoide

4)I problemi respiratori per le persone che soffrono di artrite reumatoide sono molto comuni e spesso possono comportare problemi di tosse o possono essere asintomatici, e a volte peggiorare e provocare fiato corto e dei forti dolori al petto.

5)Una buona percentuale che soffre di artrite reumatoide possono soffrire della sindrome di Sjogren’s che comporta la secchezza delle fauci.

6)Le persone colpite da artrite reumatoide possono soffrire con il dolore e si può presentare fisicamente, psicologicamente ed emotivamente e sentirsi stanchi ed affaticati può essere molto presente.

7)Chi soffre di artrite reumatoide tende a soffrire per le articolazioni che si gonfiano e così facendo possono avere momenti di rilassatezza creando dei formicolii, e quando sono troppo infiammate riescono a dare molto bruciore.

Per tutti quelli che soffrono di artrite reumatoide si consiglia di recarsi da un buon reumatologo per tamponare subito il problema, e nello stesso tempo si raccomanda anche a tutti i parenti vicini che possono essere interessati da questa patologia a farsi controllare in modo da poter prevenire.

